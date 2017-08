Want to join the Android Army? Here are all the cars with Android Auto

If you own an Android phone, Android Auto is the easiest way to pair it with your vehicle’s infotainment system. Cars with Android Auto allow drivers to access smartphone features like Google Maps, Google Play Music, phone calls and text messaging, and an ecosystem of apps all from their factory touchscreens. All you need is a phone running Android 5.0 (Lollipop) or later, the Android Auto app, and a compatible ride.

While most automakers offer at least one model capable of running Android Auto, you can’t get the system on every new car. If you want to see whether your car is part of the club, or if Android Auto is a must for your next new-car purchase, we’ve compiled a handy list below. Keep in mind that not every car on this list is sold in every country, and that getting Android Auto may require selecting a specific trim level or option package. We’ll update this article as more models are added.

Acura – Cadillac

Make Model Acura 2017 NSX Audi 2017 A3 2017 A4 2017 A5 2017 A6 2017 A7 2017 Q2 2017 Q5 2017 Q7 2017 R8 2017 TT Borgward 2017 BX5 2017 BX7 Buick 2016-2017 LaCrosse 2016-2017 Regal 2017 Encore 2017 Envision Cadillac 2016 ELR 2016-2017 ATS 2016-2017 ATS-V 2016-2017 CTS 2016-2017 CTS-V 2016-2017 CT6 2017 CT6 Plug-in 2016-2017 Escalade / ESV 2016-2017 XTS 2017 XT5

Chevrolet – DS

Make Model Chevrolet 2017 Aveo 2017 Bolt EV 2016-2017 Camaro 2016-2017 Camaro Convertible 2016-2017 Colorado 2016-2017 Corvette 2016-2017 Corvette Convertible 2016-2017 Cruze 2017 Cruze Hatchback 2018 Equinox 2016-2018 Impala 2016-2018 Malibu 2017 Onix 2016-2017 Silverado (1500) 2016-2017 Silverado HD (2500 & 3500) 2017 Sonic 2016-2017 Spark 2016-2017 Suburban 2016-2017 Tahoe 2017 Trailblazer 2018 Traverse 2017 Trax 2016-2017 Volt Chrysler 2017 300 Citroën 2017 C-Elysée 2017 C3 2017 C4 2017 C4 Picasso 2017 Grand C4 Picasso 2017 Jumpy 2017 SpaceTourer Dodge 2017 Challenger 2017 Charger DS 2017 DS4 2017 DS5

Ford – Holden

Make Model Ford 2017 C-Max 2017 Edge 2017 Escape 2017 Expedition 2017 Explorer 2017 F-150 2017 Flex 2017 Focus 2017 Fusion 2017 Galaxy 2017 Kuga 2017 Mondeo 2017 Mustang 2017 Ranger 2017 S-Max 2017 Super Duty 2017 Taurus 2017 Tourneo Connect 2017 Transit 2017 Transit Connect 2017 Vignale Genesis 2017 G80 GMC 2017 Acadia 2016 Canyon 2016-2017 Sierra 2016-2017 Yukon/Yukon Denali/Yukon XL Holden 2017 Astra 2017 Barina 2016-2017 Captiva 2017 Colorado 2016-2017 Spark 2017 Trailblazer

Honda – Maserati

Make Model Honda 2016-2017 Accord 2016-2017 Civic 2017 Clarity Fuel Cell 2017 CR-V 2017 Freed 2017 Pilot 2017 Ridgeline Hyundai 2017 Avante 2015-2017 Azera 2017 Elantra 2016-2017 Elantra GT 2015-2016 Genesis 2015-2017 Grandeur 2016-2017 i10 2016-2017 i30 2016-2017 i40 2016-2017 Ioniq Electric 2016-2017 Ioniq Hybrid 2016-2017 Ioniq Plug-In Hybrid 2017 Kona 2017 Maxcruz 2017 Santa Fe 2017 Santa Fe Sport 2015-2017 Sonata 2016-2017 Sonata Hybrid 2016-2017 Sonata Plug-In Hybrid 2016-2017 Tucson 2017 Veloster Jeep 2017 Compass Kia 2017 Cadenza 2017 Carens 2015-2017 Carnival 2017 C’eed 2017 Forte 2017 Forte5 2017 K3 2015-2017 K5 2017 K7 2018 Morning 2017 Niro 2015-2017 Optima 2015-2017 Optima Hybrid 2017 Optima Plug-In Hybrid 2018 Picanto 2018 Pride 2018 Rio 2018 Rondo 2015-2017 Sedona 2016-2017 Sorento 2014-2017 Soul 2015- Soul EV 2017 Sportage 2018 Stonic Lincoln 2017 Continental 2017 MKC 2017 MKX 2017 MKZ 2017 MKZ Hybrid 2017 Navigator Mahindra 2017 XUV500 Maruti Suzuki 2017 Dzire 2017 Ignis Maserati 2017 Ghibli 2017 Levante 2017 Quattroporte

Mercedes-Benz – Peugeot

Make Model Mercedes-Benz 2017 A-Class 2017 B-Class 2017 CLA Coupe 2017 CLA Shooting Brake 2017 CLS Coupe 2017 CLS Shooting Brake 2017 E-Class Convertible 2017 E-Class Coupe 2017 E-Class Sedan 2017 E-Class Wagon 2017 GLA-Class 2017 GLE-Class 2017 GLE Coupe 2017 GLS-Class 2018 Mercedes-Maybach 2018 S-Class Sedan 2017 SL-Class 2017 SLC-Class Mitsubishi 2017 ASX 2017 Delica D:2 2017 Delica D:2 Custom 2017 Mirage 2017 Mirage G4 2017 Outlander 2017 Outlander PHEV 2016-2017 Pajero 2016-2017 Pajero Sport Opel 2016-2017 Adam 2017 Ampera-e 2016-2017 Astra 2016-2017 Corsa 2017 Crossland X 2016-2017 Insignia 2016-2017 Karl 2016-2017 Mokka 2016-2017 Zafira Peugeot 2017 208 2017 2008 2017 301 2017 3008 2017 508 2017 508 SW 2017 5008 2017 Expert 2017 Traveller

Renault – Suzuki

Make Model Renault 2017 Captur 2017 Clio 2017 Clio Estate 2017 Espace 2017 Grand Scénic 2017 Kadjar 2017 Koleos 2017 Mégane 2017 Mégane Estate 2017 Scénic 2017 Talisman 2017 Talisman Estate Seat 2016-2017 Alhambra 2016-2017 Ateca 2016-2017 Ibiza 2016-2017 León 2016-2017 Toledo Škoda 2016-2017 Fabia 2016-2017 Fabia Combi 2017 Kodiaq 2016-2017 Octavia 2016-2017 Octavia Combi 2016-2017 Rapid 2016-2017 Rapid Spaceback 2016-2017 Superb 2016-2017 Superb Combi 2016-2017 Pajero Sport 2016-2017 Yeti Subaru 2017 Impreza 2018 BRZ 2018 Legacy 2018 Outback Suzuki 2016-2017 Hustler 2016-2017 Ignis 2016-2017 Lapin 2016-2017 Solio 2016-2017 Solio Bandit 2016-2017 Spacia 2016-2017 Spacia Custom 2016-2017 Spacia Custom Z 2016-2017 Swift 2016-2017 WagonR 2016-2017 WagonR Stingray

Vauxhall – Volvo